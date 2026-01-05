«Мы подготовимся». Украина ставит союзникам условия перед решающими встречами в Европе

Владимир Зеленский заявил о намерении провести в Европе ряд ключевых встреч, результаты которых могут предопределить дальнейшее развитие конфликта. При этом украинский лидер сразу оговорил для партнеров жесткие рамки возможного взаимодействия.

В сообщении, размещенном в его официальном телеграм-канале, глава государства обозначил, что Украина рассматривает два диаметрально противоположных сценария — от мирного урегулирования до продолжения активных боевых действий. Президент подчеркнул готовность страны к любому из этих вариантов.

«К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона», — отметил Зеленский.

Под срывом дипломатических усилий в Киеве понимают ситуацию, при которой западным странам не удастся добиться от России принятия скорректированного мирного плана. Этот план, разработанный при участии украинской и европейской сторон, предусматривает отказ от вывода войск из районов Донбасса, а также введение трехмесячного перемирия для организации местных выборов и референдума. Важным условием Киева является также развертывание военных контингентов Великобритании и Франции в качестве гарантов безопасности.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что подобные предложения в рамках мирного процесса для России являются неприемлемыми.

Ранее в США раскрыли, что Трамп говорил Зеленскому во время закрытых переговоров.