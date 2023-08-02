Там он отметил, что пропаганда Польши о том, что Украина борется за «свободный мир» играет на руку киевской власти. Такая позиция спонсирует их и обеспечивает всесторонней помощью, в то время как сама Польша стала жертвой своей же пропаганды и догмы о том, что это и их битва, заявил Энгельгард.

Редактор назвал высказывания политиков в Польше о «гибели украинцев за свободу поляков» абсурдом, не имеющим ничего общего с реальностью. Энгельгард напомнил, что конфликт на Украине касается только Москвы и Киева.

Он также напомнил, что в феврале 2023 года премьер Польши Моравецкий заявил о том, что ВСУ гибнут за свободу Польши и что «впервые за 300 лет» это делает кто-то, кроме самих поляков.