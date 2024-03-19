На 20-й встрече «Рамштайн» глава Пентагона Остин попробует убедить союзников поддерживать Украину без помощи США

В Германии на базе «Рамштайн» началась уже 20-я по счету встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, сообщает Reuters.

Киев хочет выпросить у коалиции новые системы ПВО и ракеты к ним, а также оружие дальнего действия. Украинские власти заявили также, что нуждаются в артиллерийских снарядах калибра 155 мм, современных средствах РЭБ и РЭР.

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин постарается на встрече убедить союзников в неизменной приверженности администрации Джо Байдена поддержке Украины, даже при том, что у Вашингтона в настоящий момент нет денег на Украину.

Агентство напоминает, что спикер палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается назначить голосование по законопроекту, предусматривающему выделение Украине $60 млрд.

Ранее Ллойд Остин заявил о возможной войне между Россией и НАТО в случае поражения Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление крайне безответственным.