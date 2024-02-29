Шеф Пентагона Остин: если Украина потерпит поражение, начнется война РФ и НАТО

В том случае, если Украина понесет поражение в текущем конфликте, мир попадет под угрозу прямого столкновения НАТО и РФ. Об этом заявил шеф американского Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

«...Я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — заявил американский министр.

Он также выразил свою обеспокоенность оценками специалистов, по которым армия РФ продолжает и дальше продвигать фронт в зоне СВО, и добивается успехов.

На данное заявление Остина отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, указав на то, что теперь всем ясно, кто является агрессором в данном конфликте.

В своих социальных сетях она задалась вопросом, являются ли слова Остина угрозой РФ или отговоркой для украинского президента Владимира Зеленского.