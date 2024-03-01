Министр обороны США делает крайне безответственные высказывания, когда говорит о войне между Америкой и Россией. Это доказывает, что американцы уже считают украинскую территорию своей собственностью. Так считает пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС .

Ранее Ллойд Остин заявил о возможности военного столкновения между НАТО и РФ, если украинская армия потерпит поражение. Песков указал, что подобные заявления безотвественны.

«Это еще одно крайне безответственное заявление. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше уже и нагнетать некуда», - указал он.

Песков добавил, что подобные высказывания говорят о том, что США давно уже считают Украину своей собственностью. Это подтверждает абсолютную правильность принятия решения о проведении специальной операции и всего того, что делает сейчас Россия.

Ранее Песков пообещал литовскому дипломату, что Калининград навсегда останется российским. Это было сказано в ответ на предложение литовца нейтрализовать Калининград и Калининградскую область в случае столкновения между РФ и НАТО.