На Тайване умерла женщина после заражения «поедающей мозг» амебой

Жительница Тайваня умерла после того, как в ее мозг попала амеба вида Неглерия Фоулера, сообщил в четверг, 10 августа, центр по контролю за заболеваниями Тайваня (CDC) на своем официальном сайте.

Отмечается, что этот случай стал первым за 12 лет на Тайване. Подобное заражение в стране зафиксировали в 2011 года. По данным CDC, смертность от этого заболевания составляет 99%.

Погибшей оказалась женщина 30 лет. Она жила на севере страны и в ближайшее время не выезжала заграницу.

«До того, как заболеть, женщина побывала в крытом аквапарке. Такие симптомы, как головная боль, трудноподвижность шеи и плеч, появились у больной 26 июля. Когда у нее поднялась температура, появился озноб, боль в шее и судороги, она обратилась к врачу», – уточняется на сайте центра.

Болезнь стала быстро прогрессировать. 1 августа женщина скончалась. Лабораторный анализ показал, что в мозге у пациентки «поселилась» амеба.

Ранее СМИ сообщили о смерти 17-летней жительницы штата Джорджия в США. Она умерла от аналогичного заболевания. Сообщалось, что девушка вместе с друзьями купалась в озере, а вернувшись домой почувствовала головную боль, которая не проходила несколько дней. Отмечалось, что врачи обнаружили заболевание слишком поздно – спасти американку не удалось.

В июле о подобном случае сообщалось в Индии. Там «поедающей мозг» амебой заразился ребенок, который купался в загрязненных водах в районе Алаппужа на юго-востоке страны.