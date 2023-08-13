На Украине будут внесены изменения в закон о нацменьшинствах

Депутатами правящей партии «Слуга народа» был внесен проект об изменении закона о национальных меньшинствах на территории Украины. Проект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде. Уточняется, что русских эти изменения не коснутся. Об этом сообщается в социальных сетях украинского издания «Страна.ua» .

В посте издания указано, что теперь украинским Кабмином будет определяться «традиционно» ли в населенном пункте проживают национальные меньшинства, или они только являются «значительной частью» его населения.

Уточняется также, что нормы нового проекта не затронут русских. Издание добавило, что права и свободы национальных меньшинств отныне могут быть ограничены в интересах национальной безопасности и целостности страны. Кабмин сможет вводить ограничения, если посчитает, что имеется угроза беспорядков или преступной деятельности.