На Украине объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Ранее сигнал звучал в столице – Киеве, но позже распространился по всем регионам страны.

Ранее в Харьковской области несколько раз был объявлен сигнал воздушной тревоги. Также «красным» цветом на онлайн-карте горели Житомирская, Хмельницкая и Днепропетровская области.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За три дня до этого – 7 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, целью таких ударов является снижение эффективности украинской армии, а также снижение ее военного потенциала.

В конце декабря Россия нанесла массированный удар по городам Украины. Как заявляли источники, ВС РФ атаковали пункты, на которых базировались системы противовоздушной обороны (ПВО). Под ударом оказались объекты в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, в результате чего 25 мирных жителей погибли. Трагический инцидент прокомментировал президент РФ Владимир Путин, заявив, что на фоне этого события у него «все кипит внутри». Несмотря на это, глава государства призвал не отвечать на такие меры, поскольку Россия не будет бить по мирным жителям.