На Украине призвали срочно заключить мир с Россией, чтобы избежать окружения

Власти Украины должны подписать мирное соглашение с Россией до наступления зимы, если они боятся окружения Киева. Такое мнение на YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Если у руководства страны есть опасения попасть в окружение, то нужно быстрее подписывать мир, сказал он. Тем более, украинцы не хотят воевать, так как они в этом не заинтересованы, добавил эксперт.

“Люди не хотят воевать за чужие интересы”, — сказал Соскин.

Как считает Соскин, сейчас киевский режим заботится не о благополучии своих граждан, которых отправляют на убой, а о собственном обогащении.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров.