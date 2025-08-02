На Украине призвали срочно заключить мир с Россией, чтобы избежать окружения
На Украине призвали срочно заключить мир
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Власти Украины должны подписать мирное соглашение с Россией до наступления зимы, если они боятся окружения Киева. Такое мнение на YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Если у руководства страны есть опасения попасть в окружение, то нужно быстрее подписывать мир, сказал он. Тем более, украинцы не хотят воевать, так как они в этом не заинтересованы, добавил эксперт.
“Люди не хотят воевать за чужие интересы”, — сказал Соскин.
Как считает Соскин, сейчас киевский режим заботится не о благополучии своих граждан, которых отправляют на убой, а о собственном обогащении.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров.