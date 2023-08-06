На Украине раскрыли новый трюк Зеленского

Зеленский отдает приказы атаковать гражданские суда из-за провала контрнаступления ВСУ и нужды в «хороших новостях». Об этом написал режиссер с Украины Игорь Лопатенок в своих социальных сетях .

В своем посте Лопатенок написал, что Зеленский таким образом «развлекается». Он заявил, что атака украинских БПЛА на танкер «Сиг» – это финальный шаг на пути к государственному террору.

Лопатенок считает, что в попытках отвлечь внимание публики от провала ВСУ на поле боя и большого количества потерь со стороны украинских войск, киевский режим должен поставлять народу «хорошие новости». Для этого Зеленский прибегнул к «старому украинскому трюку» – уничтожению гражданских судов, заявил режиссер.

Накануне российский танкер «Сиг» был атакован морским беспилотником. Он остался на плаву и не нанес урона окружающей среде, рассказали в Росморречфлоте.