На Украине раскрыли причину радости Зеленского поставкам F-16

Радость украинского президента Владимира Зеленского поставкам истребителей F-16 является неискренней и создана для СМИ. Соответствующее заявление сделал украинский режиссер Игорь Лопатенок в своих социальных сетях .

Лопатенок считает, что Зеленский показал наигранную радость для создания шумихи в информационном пространстве.

Режиссер также привел слова одного из американских пилотов, сообщившего, что на подготовку пилотированию F-16 у американцев уходит около года. Как указал Лопатенок, неизвестно, сколько времени потребуется пилотам ВСУ для освоения тех же самолетов.

Он также убежден, что даже после получения истребителей, украинским ВС придется нелегко, так как российские военные хорошо контролируют свое воздушное пространство. Режиссер выразил мнение, что американские истребители будут сбиты сразу же после взлета.