На Украине сообщили об отсутствии бюджета на масштабную мобилизацию

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что бюджет Украины не предусматривает выделение средств на масштабную мобилизацию, в рамках которой могут призвать 500 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции высказался о новой мобилизации в стране. Он сообщил, что генеральный штаб ВСУ попросил мобилизовать еще около 450-500 тысяч граждан. Как отметил украинский лидер, такие меры обойдутся бюджету Украины в 500 млрд гривен (13,4 млрд долларов).

После этого секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что такая мобилизация в стране займет минимум год.

«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек – ред.), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», – сказал Железняк.

Он добавил, что на 2024 год оборонный бюджет Украины на 300 млрд гривен (около 8 млрд долларов) меньше, чем в 2023 году. Также, заявил Железняк, единственной страной, которая позволила Киеву тратить деньги на военные нужды, оказалась Норвегия. Он подчеркнул, что другие партнеры Украины не дадут денег на эту сферу.

После начала СВО 24 февраля 2022 года на Украине была объявлена мобилизация, а также введено военное положение. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации. Как сообщают различные украинские СМИ, а также соцсети, представители военкоматов могут вручить повестку гражданам в любых местах. В последнее время появились сообщения, что мужчин ищут в спортивных залах.

25 декабря Верховная рада зарегистрировала новый законопроект о мобилизации. Нововведения касаются призывного возраста – теперь он начинается не с 27 лет, а с 25. Кроме того, отпуска военнослужащих будут длиться 90 дней, если он был в плену. Вводятся базовая военная служба для граждан от 18 до 25 лет, а также базовая общевойсковая подготовка во всех вузах страны.