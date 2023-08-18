На Украине вручают повестки приехавшим в Почаевскую лавру на крестный ход

На Украине начали вручать повестки верующим гражданам, участвующим в крестном ходе в Почаевской лавре. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Повестки вручают сотрудники военного комиссариата в городе Почаев Тернопольской области. Совет обороны региона накануне запретил проведение крестного хода верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Ограничения действуют с 19 до 28 августа.

«У кафедрального собора УПЦ в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда традиционно отправляется крестный ход в Почаев, появились сотрудники ТЦК (военкомата – ред.), которые стали раздавать повестки верующим, приехавшим... на крестный ход в Почаев», – говорится на сайте СПЖ.

В союзе также отметили, что повестки уже получили несколько мужчин.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения в стране до 15 ноября 2023 года. Подписанный украинским лидером закон вступил в силу 18 августа. Кроме того, в государстве продолжается процесс всеобщей мобилизации.

В интернете активно начали распространяться видео, на которых сотрудники военкомата ведут «охоту» на украинских мужчин, чтобы вручить им повестки. Часто граждане на таких видео стараются спрятаться или убежать.