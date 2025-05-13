На Украине задержали разъяренного мужчину, выстрелившего в сотрудника ТЦК

В городе Никополь на Украине произошел инцидент, связанный с применением оружия во время проверки военно-учетных документов, сообщила региональная полиция.

Там 34-летний местный житель стал участником конфликта, который возник с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Во время разногласий мужчина достал оружие и выстрелил в одного из проверяющих, после чего скрылся с места происшествия.

Никто из участников инцидента не пострадал. Полицейские быстро отреагировали и задержали подозреваемого через несколько часов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Наказание по данной статье предусматривают лишение свободы от трех до семи лет.

Инцидент в Никополе стал очередным подтверждением обострившейся ситуации с мобилизацией на Украине. В начале февраля в Полтаве произошел похожий случай — мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК, потребовав сдать оружие и угрожая ружьем. В результате инцидента погиб один человек, а местные власти объявили о проведении спецоперации «Сирена» для стабилизации ситуации.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в военкоматах Киева стали привязывать мужчин к кроватям.