«Страна.ua»: в военкоматах Киева стали привязывать мужчин к кроватям

В одном из военных комиссариатов Киева работники используют специальные ремни, чтобы прикрепить мобилизованных граждан к кроватям и предотвратить их побег, как сообщает украинское СМИ «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.

На снимке, который сопровождает текст, можно увидеть призывника, сидящего на кровати. Его руки закреплены с помощью пластиковых ремней, которые охватывают каркас двухъярусной кровати.

«В одном из киевских ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать, сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

Продолжая тему, украинское издание сообщает о том, что в сети активно распространяются видеоматериалы, на которых запечатлена процедура принудительной мобилизации в Вооружённые силы Украины. На этих записях можно увидеть, как сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя к ним физическую силу и нанося им побои.

С 18 мая на Украине вступил в силу закон, направленный на усиление мобилизации. Согласно этому закону, все военнообязанные граждане должны актуализировать свои данные в военкомате. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или пройти регистрацию в «электронном кабинете призывника».

Ранее сообщалось, что Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до 6 августа.