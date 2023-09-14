На Украине заговорили о гражданской войне

После конфликта с Россией, Украина может погрузиться в гражданскую войну. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Сергей Дацюк в интервью для YouTube-канала «Александр ШЕЛЕСТ» .

Во время беседы с журналистом Дацюк заявил, что врагами украинцев являются не только россияне, но и некоторые украинцы. Исходя из этого, он заявил, что Украина обречена, ведь даже если она каким-то образом победит в конфликте с РФ, победа сменится на гражданскую войну.

Эксперт утверждает, что почва для этой войны в данный момент открыто готовится «определенными политическими силами». Дацюк заявил, что большая часть граждан Украины является «чужими людьми», а само государство на своем пути, в какой-то момент «свернуло не туда».