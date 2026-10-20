На Западе допустили капитуляцию Украины
Аналитик Райснер заявил, что без США Украина будет вынуждена капитулировать
Украина не сможет сопротивляться России, если США полностью прекратят поддержку и разорвут отношения. В таком случае Киев будет вынужден капитулировать. Об этом сообщает телеканал n-tv.
По его словам, Киеву придется принять перемирие или мирное соглашение на условиях России. Не потому, что он этого хочет, а потому, что выбора не останется.
Райснер напомнил: Зеленский сам не раз говорил, насколько важна американская помощь. А если отключат еще и Starlink, фронт может рухнуть.
Ранее стало известно, что нардеп Бужанский заявил о попытке захвата власти на Украине.