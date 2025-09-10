На Западе назвали имя следующего американского президента

Следующим президентом США станет нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила немецкий политолог и политический мыслитель, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

Геро также прокомментировала отношения европейских лидеров и Дональда Трампа, отметив сложность ситуации для Евросоюза. По мнению политолога, европейские страны вынуждены сотрудничать с американским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине из-за своей зависимости от США.

Ранее Трамп обвинил Россию в оттягивании решения по Украине.