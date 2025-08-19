На Западе назвали город, куда может целиться ракета ВСУ «Фламинго»

Украинские военные могут нацелить ракету «Фламинго» на производственную площадку в Елабуге, где собирают российские дроны-камикадзе. Об этом сообщили в западном издании Defence24.

Западные аналитики считают, что украинская армия может использовать ракету «Фламинго» для удара по району Елабуги. По данным источника, целью рискует стать площадка, где производят российские дроны «Герань». В СМИ отмечают, что эти заводы уже не раз атаковали украинские беспилотники, но ракетный удар способен нанести гораздо больший урон.

В статье также выразили сомнения, что «Фламинго» сможет пройти незамеченной для российской ПВО, но подчеркнули, что у Украины большой опыт атак на цели в глубоком тылу России с использованием беспилотных летательных аппаратов.

