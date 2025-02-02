В ВСУ серьезно обеспокоены из-за возможного прекращения огня, так как это может привести к катастрофическим последствиям для Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на откровение украинских солдат.

Они считают, что такой шаг ухудшит их положение и поставит под угрозу безопасность на восточных границах Украины.

В ответ на угрозы прекращения огня, украинские чиновники обсуждают возможность отправки дополнительных 40-50 тыс. военнослужащих для усиления обороны и обеспечения безопасности на границе. Отмечается, что это решение могло бы помочь противостоять возможной эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что для России заморозка конфликта является неприемлемой. Этим он подчеркнул позицию Москвы по вопросам безопасности и территориальной целостности.

Президент России Владимир Путин заявлял, что стране необходим прочный мир с надежными гарантиями безопасности для народа и государства.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против командира ВСУ, который может быть причастен к атаке на интернат в Судже.