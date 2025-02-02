СКР возбудил уголовное дело против командира ВСУ, подозреваемого в ударе по Судже
СК завел уголовное дело против командира ВСУ Карпуши, причастного к атаке Суджи
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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против Ростислава Карпуши — командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ведомства.
Карпуша подозревается в причастности к удару по интернату в Судже. Отмечается, что именно он мог отдать соответствующий приказ своему подразделению.
Ранее 19-й отдельной ракетной бригадой ВСУ командовал полковник Федор Ярошевич, который, по версии следственных органов, был связан с предшествующими обстрелами Белгорода, приведшими к жертвам среди гражданского населения и значительному ущербу.
1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Курской области. Как позже сообщили в Министерстве обороны РФ, ракеты были выпущены из Сумской области Украины.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во время атаки отсутствовала достоверная информация о числе жертв и пострадавших.
Суджа находится под контролем украинских сил с августа 2024 года. Осенью прошлого года бывший глава Суджанского района утверждал, что в образовательном учреждении удерживались мирные жители, которые не эвакуировались после начала украинского наступления в Курской области.
Ранее генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что командование ВСУ в Курской области обмануло мирных жителей об организации гуманитарного коридора.