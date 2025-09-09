Украинское государство обречено на поражение, поскольку его правительство вместе со своими союзниками полностью оторвано от реальности. Такое заявление сделал подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис. Он изложил свое мнение на YouTube-канале Deep Dive.

По его утверждению, у Киева нет никаких логически обоснованных шансов на успех. Такая ситуация сложилась на сегодняшний момент.

«Мы, особенно Соединенные Штаты, европейские лидеры и Владимир Зеленский, полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине», — указал он.

Дэвис добавил, что и в Киеве, и на Западе обязаны понять, что дальнейшая война с Россией совершенно бесперспективна.

Ранее Дэвис высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский по совету лидеров ЕС откажется от визита в Москву. Он откажется от визита в столицу РФ, чтобы демонстративно показать свою значимость.