Политик подверг резкой оценке реакцию Зеленского на инициативу российского президента о встрече. По его мнению, Киев упускает возможность для диалога. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в соцсетях.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказал недоумение в связи с позицией Владимира Зеленского. Политик прокомментировал это в своем микроблоге.

Мема заявил, что украинская сторона, судя по всему, отказывается от поиска дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Он отметил, что на месте Зеленского хотя бы выслушал предложения Москвы о возможных путях завершения конфликта.

Западного политика особенно поразили прозвучавшие от украинского лидера угрозы нанести удар по Москве в тот момент, когда российская сторона как раз предлагала сесть за стол переговоров.

Ранее Зеленский сделал заявление о производстве украинских ракет.