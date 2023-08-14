Началось перевооружение атомных подлодок «Ясень» на гиперзвуковые «Цирконы»

Теперь атомные подлодки «Ясень» будут штатно вооружаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Соответствующие работы уже ведутся, об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Его слова передает издание РИА Новости .

Уточняется, что на данный момент подлодки «Ясень» вооружены крылатыми ракетами «Калибр», «Оникс» и торпедами типа «Физик».

Рахманов сообщил, что по решению российского Минобороны, ракетными комплексами «Циркон» будут вооружаться и атомные подлодки «Ясень-М». Как сообщил гендиректор, соответствующие работы уже ведутся.

Он также сообщил, что первым отечественным кораблем с «Цирконами» на вооружении, стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Рахманов сообщил, что установка «Циркона» на серийные фрегаты будет выполняться в соответствии с планом российского Минобороны, в ходе строительства и использования этих самых фрегатов.