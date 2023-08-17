Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Министерство обороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике ВСУ.

О сбитом дроне оборонное ведомство сообщило в четверг, 17 августа. Там уточнили, что в уничтожении объекта участвовала система ПВО.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам РФ», – сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны России уточнили, что в результате падения обломков никто не пострадал.

17 августа стало известно о новом приложении для российских граждан, которое можно использовать для информирования спецслужб об обстреле со стороны ВСУ или об обнаружении неизвестного объекта в небе. Приложение называется «Радар» и доступно на мобильных устройствах системы Android.

С начала специальной военной операции приграничные территории России подвергаются обстрелу со стороны украинских военных. Часто ВСУ используют артиллерию, минометы и беспилотники. Под обстрел попадают Белгородская, Брянская и Курская области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию региона. В результате слаженной работы ФСБ и российских военных, четверо боевиков были ликвидированы.