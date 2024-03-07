Над тремя регионами РФ сбили украинские беспилотники

В небе над Брянской, Курской и Тульской областями силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своих соцсетях.

По информации ведомства, два БПЛА были уничтожены в Тульской области, три — в Брянской, еще один — в Курской.

Как ранее сообщили в Министерстве по региональной безопасности Тульской области, при атаке беспилотников в регионе никто не пострадал. Также отсутствуют повреждения инфраструктуры. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА были ликвидированы над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом региона. В этих районах также нет пострадавших.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Минобороны России, а также власти приграничных регионов, ежедневно сообщают об оперативной обстановке и информируют население о возможных ударах.

В Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с обстрелами со стороны Украины.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ поразили пункт ВСУ возле Одессы, где производились безэкипажные катера для дальнейших атак по территории России.