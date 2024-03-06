Российские военные нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении высокоточного ракетного удара по ангару в Одессе. Сообщение об этом оборонное ведомство опубликовало в среду, 6 марта.

Отмечается, что в этом ангаре ВСУ изготавливали надводные беспилотники.

В среду украинский телеканала «Общественное» сообщил, что в Одессе произошел взрыв. В городе также работал сигнал воздушной тревоги.

По информации издания «Страна.ua», взрыв в городе прозвучал тогда, когда в нем находился президент Украины Владимир Зеленский. Эти данные основываются на словах очевидцев, которые видели в Одессе кортеж украинского лидера.

На Украине регулярно звучит сигнал воздушной тревоги после того, как ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре страны. Цель таких атак — снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее мы сообщали, что ВС РФ уничтожили в зоне проведения специальной военной операции американский ракетный комплекс HIMARS, а также третий танк Abrams.