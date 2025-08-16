«Наконец-то»: Трамп выдал эмоции при встрече с Путиным — о чем говорили президенты при рукопожатии?

Приветствуя президента России Владимира Путина рукопожатием, американский лидер Дональд Трамп произнес: «Наконец-то», затем добавил: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».

Согласно информации, опубликованной в британской Daily Mail, смысл сказанного удалось расшифровать эксперту по чтению по губам.

Этот же специалист сообщил изданию, что в ходе теплой встречи президенты выразили обоюдное намерение «помочь» друг другу. После этого, выступая с трибуны, Трамп подчеркнул важность рукопожатий, так как это «создает хорошее впечатление», на что Путин отреагировал кивком и протянул руку в ответ.

Ранее эксперт проанализировала стили рукопожатий Трампа и Путина.