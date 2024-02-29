Во Франции потребовали объявить Макрону импичмент из-за слов о России

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что парламент Франции должен проголосовать за отставку президента Эммануэля Макрона. Таким мнением он поделился в своих соцсетях после слов французского лидера о России.

В понедельник, 26 февраля, Макрон выступал на парижской конференции по Украине. На ней он призвал не допустить победы России. Он подчеркнул, что Франция сделает все, чтобы Москва не смогла выйти из конфликта победительницей. Кроме того, Макрон завил, что лидеры западных государств рассматривают возможность отправить на Украину своих военных.

«Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!» — написал Филиппо.

Политик отметил, что Макрон ненавидит страну, которую возглавляет. Филиппо считает, что глава государства хочет втянуть Францию в третью мировую войну. К своему сообщению лидер «Патриотов» прикрепил ссылку на петицию.

Ранее слова Макрона прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что ввод западных военных на Украину неизбежно приведет к столкновению России с НАТ О.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что появление иностранных военных на Украине приведет к эскалации конфликта.

О том, что французский президент подталкивает мир к мировой войне, написала оппозиционный политик Мари Ле Пен. Он посоветовали Макрона следить за тем, что он произносит.

Мы также сообщали, что Германия, Польша и Швеция не намерены вводить свои войска на территорию Украины.