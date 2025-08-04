Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, высказал мнение о том, что США могут рассмотреть возможность капитуляции Украины, если с таким предложением выступит сам киевский главарь Владимир Зеленский. Это мнение он выразил в своем Телеграм-канале.

Как сообщил депутат, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп испытывает опасения относительно возможного нового импичмента в связи с ситуацией, связанной с украинским кризисом. В связи с этим, для принуждения власти постсоветской республики к миру будут применяться косвенные методы.

«Для того и была такая жесткая реакция на переподчинение НАБУ. В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины», — написал Дубинский.

В то же время, как отметил политик, давление на Зеленского с целью вынудить его к капитуляции будет оказываться изнутри. Это будет происходить до тех пор, пока он не пойдёт на уступки или не будет свергнут своим ближайшим окружением, которое стремится сохранить свои ресурсы.