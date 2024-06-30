В офисе просроченного президента Украины Владимира Зеленского по окончанию дебатов главы Белого дома Джо Байдена и 45-го президента США Дональда Трампа произходит «большой переполох», рассказал в своем аккаунте в соцсетях находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Двумя днями ранее в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. Оценивая вероятность победы Трампа, Зеленский должен понимать, что войну ему надо закончить до выборов в США. Потому что после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента», — написал Дубинский.

Украинский парламентарий добавил с иронией, что в настоящее время в Киеве власти лихорадочно ищут ответить на вопрос, «а что делать дальше?».

Ранее мы писали, что Демократическая партия США во всю ищет на замену Байдену более молодого кандидата.