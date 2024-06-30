WSJ: Демократическая партия США во всю ищет на замену Байдену более молодого кандидата

Демократическая партия США сочла недавнее выступление действующего президента США полным провалом и вынуждена начать искать ему замену, заявила экс-постпред США при ООН в правительстве Дональда Трампа и бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

Напомним, накануне в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии

Как сказала Хейли в интервью The Wall Street Journal, демократы намереваются выбрать в пику Джо Байдена кандидата помоложе.

«Они [демократы] собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе. Они собираются выбрать кого-то энергичного. Они собираются выбрать кого-то проверенного», — сказала Хейли.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее мы писали, что иностранные дипломаты остались шокированы выступлением американского президента Джо Байдена на прошедших дебатах.