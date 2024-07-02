НАТО создаст новую командную структуру для руководства помощью Киеву

Северо-Атлантический военный альянс решил модернизировать схему отправки помощи Украине. С этой целью на украинскую территорию будет отправлен новый чиновник в качестве представителя блока, а в немецком Висбадене появится специальное командование, которое будет заниматься исключительно координацией поставок. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Журналисты сослались при этом на источники как из Соединенных Штатов, так и из самого НАТО. Свежесозданная командная структура будет заниматься не только поставками, но еще и обучением украинских войск. Данная программа стала носить название «Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины». В ней задействуют порядка 700 военных из США и других стран, входящих в альянс.

«Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке», - указали авторы статьи.

Этот представитель будет поставлять данные сразу в двух направлениях, и в Висбаден, и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Таким образом, блок хочет сделать ВСУ максимально похожим на себя, начиная от структурного состава и заканчивая подготовкой военнослужащих.

Ранее глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон признался в боязни эскалации украинского конфликта. По его утверждению, он сам и его подчиненные стараются неофициально повлиять на Макрона и его окружение, чтобы умерить их воинственную риторику.