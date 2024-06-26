Кэмерон: британцы пытаются образумить Макрона для недопущения эскалации украинского конфликта

Дипломаты Великобритании неофициально пытаются донести до французского правительства необходимость сдержанного поведения в отношении украинского конфликта, чтобы не спровоцировать его эскалацию. Такое заявление сделал Дэвид Кэмерон, глава британского МИД. Его слова привели РИА Новости .

Телефонный звонок Кэмерону сделали известные пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени экс-президента Украины Порошенко. Глава британской дипломатии усомнился в возможности Парижа выбрать правильное решение по отношении к украинскому конфликту.

«Мы пытаемся сказать в частном порядке: давайте подумаем о том, что действительно поможет Украине, но не приведет к эскалации», - указал он пранкерам.

Министр считает, что ввод иностранных войск на украинскую территорию только добавит мишеней для российской армии. При этом никто пока не знает, как надо реагировать на возможный удар РФ по контингенту НАТО.

Ранее Макрон при всей своей воинственной риторике заявил, что он готов к дальнейшему диалогу с президентом Путиным. По его словам, он до сих пор «верит в силу диалога».