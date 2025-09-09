Украина готова остановить боестолкновения с Россией по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности, заявил постпред США при НАТО Джулианна Смит. Об этом сообщают западные СМИ.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что Украина рассматривает возможность прекращения огня по нынешней линии соприкосновения. Ключевым условием для Киева являются надежные и долгосрочные гарантии безопасности от западных партнеров.

В рамках потенциального мирного урегулирования также могут быть обсуждены вопросы защиты интересов русскоязычного населения и православных приходов, находящихся в юрисдикции Московского патриархата.

