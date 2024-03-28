Назначение Людмилы Болатаевой на пост первого зампреда правительства Подмосковья согласовали в Мособлдуме

В ходе заседания Московской областной Думы в четверг было согласовано назначение Людмилы Болатаевой на пост первого зампреда правительства Подмосковья.

Болатаева с 2021 года руководила Министерством соцразвития региона. До этого она работала в областном Минобразования.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, за время работы в правительстве Болатаева успела показать себя как профессионала и высококлассного специалиста.

Брынцалов отметил, что с Болатаевой выстроено конструктивное взаимодействие, а также пожелал ей новых трудовых успехов на благо жителей Подмосковья.