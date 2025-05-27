По словам военного эксперта Бориса Рожина, страны Старого Света сняли ограничения для Киева на удары вглубь нашей страны больше с целью политической угрозы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом поставка Незалежной 100–150 ракет Taurus не изменит ситуацию на поле боя. Следовательно, европейские государства в очередной раз демонстрируют, что хотят за стол переговоров.

По мнению эксперта, в свою очередь украинские войска станут применять западное дальнобойное вооружение для пиар-акции, прежде всего для удара по Крымскому мосту или иным важным объектам на территории нашей страны.

Ранее депутат Вассерман оценил снятие ограничения на удары по РФ дальнобойным оружием НАТО.