Депутат Госдумы, политик и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение, что России необходимо уничтожить Украину, которую он называет террористической организацией, а также нанести урон странам, поддерживающим русофобию, сообщила rostovgazeta.ru.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что страна последовала примеру США, Британии, Франции относительно снятия ограничений на удары оружием по территории РФ. Анатолий Вассерман высказал мнение, что Украина — террористическая организация, которая атаковала регионы РФ без разрешения своих кураторов. По мнению политика, после получения подобных полномочий ВСУ будут выполнять указания киевских партнеров.

«Соответственно, все, чем мы можем ответить, — это уничтожить эту организацию», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Анатолий Вассерман.

Политик высказал мнение, что России необходимо нанести серьезный экономический ущерб тем странам, которые поддерживают русофобские настроения и разрешают атаковать российские регионы. Депутат ГД отметил, что России необходимо готовиться к ударам ВСУ. В первую очередь важно усиливать противовоздушную оборону. В настоящее время системы ПВО больше рассчитаны на уничтожение самолетов противника. По мнению политика, это не мешает сбивать дроны ВСУ, но такая защита требует больше финансовых вложений.

«Причем разнообразить ее (систему ПВО. — Прим. ред.) средствами ведения боевых действий, рассчитанных именно на поражение дронов», — высказал мнение эксперт.

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