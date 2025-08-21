Не обсуждается? Зеленский исключил придание русскому языку государственного статуса

По словам Зеленского, украинский язык останется единственным официальным языком страны. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на украинский источник.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует придавать русскому языку статус государственного в рамках возможного урегулирования конфликта. Отвечая на вопросы журналистов, президент страны выразил мнение, что требования России относительно статуса русского языка являются тактическим ходом, направленным на усложнение переговорного процесса.

Позиция украинского руководства остается неизменной: языковая политика не рассматривается как предмет для дискуссий в контексте мирного урегулирования.

