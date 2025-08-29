В Германии предложил изменить государственные символы страны. Нынешние флаг и гимн не отражают современные ценности общества и требуют пересмотра. Об этом также сообщила газета Rheinusche Post, приводя слова вице-председателя Бундестага.

Член «Левой партии» (Die Linke) Бодо Рамелов предложил провести референдум об изменении государственной символики Германии. Политик отметил, что часть населения испытывает отчуждение к действующему черно-красно-золотому флагу, несмотря на его историческое значение как символа отказа от тоталитаризма.

Рамелов также обратил внимание на проблему восприятия национального гимна. По его словам, многие жители восточных земель не идентифицируют себя с «Песнью немцев», созданной в XIX веке, и не подпевают ей. В качестве альтернативы он предложил «Детский гимн» Бертольта Брехта, написанный в 1950 году (как мирную альтернативу нацистской символике).

