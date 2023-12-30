Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя сообщил, что уже в самое ближайшее время стоит ждать с Украины самых плохих новостей.

Со слов постпреда, военные планы киевского режима потерпели полную неудачу и теперь преступная влсть пустится во все тяжкие, чтобы выслужиться перед своими западными кураторами.

«Военные планы Киева потерпели фиаско, ждите время самых плохих новостей», - приводит слова Небензи РИА Новости.

На заседании Совета безопасности ООН по Украине дипломат напомнил, у ВСУ не осталось никаких боевых ресурсов, чтобы хоть как-то удержать ситуацию на передовой.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью.