Небензя предложил США заплатить РФ $10 млн за помощь в поимке лидера сирийской оппозиции
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Американские власти называют сирийской оппозицией лиц, устроивших в республике переворот. При этом группировка «Хайат Техрир аш-Шам»* признана в США террористической, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что США готовы заплатить $10 млн за поимку лидера ХТШ Мухаммеда аль-Джулани, сообщает РИА Новости.
«Я сказал американцам: дайте нам 10 миллионов. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти», — пошутил дипломат.
Как американская сторона отреагировала на данное предложение, неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что Небензя позвал постпреда Британии в РФ после ее заявления об «обедневшей России».
*Террористическая организация, запрещена в России.