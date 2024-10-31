Небензя позвал постпреда Британии в РФ после ее заявления об «обедневшей России»

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предложил своей британской коллеге Барбаре Вудворд посетить Россию в ответ на ее высказывания об «обедневшей России». При этом он предостерег, что то, что она увидит, может ее огорчить, передает ТАСС.

«Хочу поблагодарить посла [Барбару] Вудворд за ее трогательную заботу о российском бюджете. Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами. Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», — сказал он.

Ранее на заседании Совета Безопасности Небензя заявлял, что западные страны склоняют Южную Корею к поставкам оружия на Украину и тем самым пытаются вовлечь ее в конфликт на Украине.

Небензя считает, что власти Южной Кореи не будут поддаваться на убеждения американцев и будут следовать мнению большинства своих граждан, которые выступают против участия в военном конфликте на Украине.