Не менее 75% мирных жителей Украины готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы не быть насильно мобилизованными, с последующей отправкой на передовую. Такие данные на заседании СБ ООН привел постпред Российской Федерации при организации Василий Небензя.

Дипломат отметил, что даже самые яростные поборники незалежности уже поняли, что зло не Россия, а те, кто сидят в кабинетах власти в Киеве. Те, что предали свой народ ради западной денежной кормушки, продолжая приносить в жертву их братьев, мужей и сыновей.

«Недавние исследования это подтверждают: 75% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными. Даже у прозападных украинцев оптимизм заметно поубавился, общество давно уже не питает никаких иллюзий», - сказал Небензя.

В качестве дополнительного подтверждения своих слов Небензя обратил внимание коллег на участившиеся штурмы консульств Украины за границей, где украинские беженцы стоят в длинных очередях, надеясь продлить истекающие документы.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.