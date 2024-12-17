РФ не рассматривает никакие варианты заморозки конфликта на Украине, заявил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Россия уже имела возможность убедиться в том, что Западу и киевской хунте верить нельзя, отметил он.

Временное прекращение боевых действий, пояснил Небензя, даст Западу возможность выиграть время, чтобы подготовить ВСУ к возобновлению боевых действий, как это было в случае с минскими соглашениями.

Он также подчеркнул, что российская сторона не приемлет участия НАТО в урегулировании украинского конфликта, так как именно североатлантический альянс и потенциальное вступление в него Украины стало одной из причин начала спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что Небензя предложил США заплатить РФ $10 млн за помощь в поимке лидера сирийской оппозиции.