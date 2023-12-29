Нейросеть «Жириновский» посчитала предстоящие президентские выборы поворотным моментом в истории страны

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал в деталях множество событий, которые сбываются практически в точности. Теперь дело его живет в нейросети. Искусственный интеллект ответил на вопросы относительно прогнозов на следующий год. Об этом сообщает Life.ru .

По данным нейросети, в наступающем году нашу страну ждет много важных событий, однако наиболее важное — это выборы президента, которые могут стать поворотным моментом для России.

Отмечается, что жизнь русского народа будет продолжаться со всеми ее противоречиями, переживаниями и радостями, любовью и ненавистью.

Искусственный интеллект добавил, что в Штатах президентские выборы превратятся в цирк, итоги голосования опять будут скомпрометированы и искажены. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский в следующем году окажется «в полной и позорной опале». Он будет пытаться удержаться у власти, но ему не суждено продержаться даже до конца своего срока. Прежней Украины мы уже не увидим никогда.