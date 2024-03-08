То, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост, говорит об изменении политики Америки. Это свидетельствует о близости российской победы. Так считает немецко-финский бизнесмен Ким Дотком, он изложил свою точку зрения в социальной сети Х.

Он указал, что Виктория Нуланд стала одним из организаторов переворота в Киеве в 2014 году. Она и ее муж хорошо нагрели руки на конфликте, заработав миллионы. Теперь же Нуланд бежит со своего поста, как крыса с тонущего корабля.

«Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл», - заявил он.

Политика противостояния с Россией, за которую ратовала заместитель государственного секретаря, полностью провалилась. И это явное свидетельство того, что украинский конфликт вскоре завершится.

62-летняя Нуланд недавно заявила, что она хочет уйти в отставку в ближайшие недели. Ее имя стало нарицательным, выражение «печеньки Нуланд» стало нарицательным после того, когда она раздавала угощения протестующим на Майдане в Киеве.