Россия не виновата в подорожании газа, так считает Штеффен Котре. Всему виной решения, принятые правительством ФРГ.

Ранее Шольц заявил, что цены на газ стали расти исключительно из-за действий российской стороны, которая остановила поставки голубого топлива в Европу. С ним полностью не согласен Котре, который входит в комитет бундестага по вопросам энергетики и защиты климата.

«Стоимость энергоносителей выросла вследствие так называемого энергоперехода, который уничтожает благополучие», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Депутат напомнил, что цены на газ выросли только через полгода после начала специальной операции, при этом Россия стремилась продолжать свои поставки зарубежным партнерам. Это немецкое правительство, движимое идеологическими причинами, создало дефицит топлива. Благодаря этому газ стал стоить в 2-3 раза выше, чем в 2021 году.