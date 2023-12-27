Немецкий генерал заявил, что члены НАТО заблокируют вступление Украины

Украина не станет государством-членом НАТО в обозримом будущем, так как не добьется консенсуса остальных стран-членов блока. Соответствующее заявление сделал экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Военный указал на то, что Киев не может просто заявить о своем желании вступить в альянс. Он подчеркнул, что НАТО обязан приглашать страны на основе согласия членов блока, которого пока не произошло.

«...И не произойдет», — убежден Куят.

Генерал напомнил о 10-й статье договора альянса, в которой сказано, что приглашение нового государства в НАТО может произойти только после единогласного решения всех стран-членов. По его словам, в блоке достаточно стран, которые не захотят членства Украины. Куят заявил, что генсеку НАТО Столтенбергу стоит перечитать документ блока, прежде чем говорить что-то о Украине.

Куят также рассказал, что еще 20 лет назад представители Киева жаловались ему на то, что альянс не хочет принимать Украину в состав, несмотря на то, что ВСУ соответствовали требованиям. Генерал тогда указал на то, что их страна не отвечает остальным критериям блока: демократическая конституционность, отсутствие коррупции и верховенство закона.