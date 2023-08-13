Немецкий оборонный концерн поставит ВСУ разведывательный дрон

Оборонный концерн Rheinmetall в ФРГ поставит Киеву новый разведывательный дрон LUNA NG до конца этого года. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag .

Журналисты уточняют, что в комплект нескольких беспилотников новой системы входит также наземная станция для управления и стартовая катапульта. Система БПЛА является совершенно новой и превосходит прошлые модели по всем основным показателям.

Сообщается, что помимо роли разведывательной техники, дрон может выполнять роль LTE-роутера, обеспечивая зону связью, а также перехватывать и глушить связь противника.

Недавно стало известно, что тот же концерн Rheinmetall передаст украинским ВС 14 новых Leopard 2 к следующему году. Инициаторами сделки по передаче новых танков Киеву стали Дания и Нидерланды.